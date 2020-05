Si allontana insieme ai suoi 2 cani: bimba di 3 anni ritrovata morta in piscina

FOLIGNO (PERUGIA) – Tragedia questa mattina a Foligno, in provincia di Perugia dove una bimba di soli 3 anni è morta in una piscina. La piccola si era allontanata dalla sua abitazione in compagnia dei suoi due cani e da allora nessuno ha avuto più notizie di lei. L’allarme per la sua scomparsa è stato dato intorno alle 13.

Scattate le ricerche su tutto il territorio con i Carabinierii e i Vigili del fuoco, insieme alla polizia. A supportare le ricerche anche un elicottero che ha preso il volo da Arezzo. La piccola è stata ritrovata morta intorno alle 16.45 in una piscina che si trova in un ex agritursimo abbandonato a qualche chilometro di distanza dalla sua abitazione.

Fonte foto: la nazione

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui

Diventa fan su Facebook, clicca Mi Piace sulla nostra fanpage