SALERNO – Si lancia dal terzo piano della sua abitazione: 36enne muore dopo ore di agonia.

Il tragico episodio ha avuto luogo nella giornata di sabato. Intorno alle 12, Vincenzo Russo, 36enne di Agropoli, si è lanciato dal balcone della sua abitazione situata al terzo piano di una palazzina.

Prima la caduta e poi un violento impatto. I vicini, spaventati dal rumore, sono accorsi all’esterno per capire cosa fosse successo e qui si sono trovati davanti il corpo di Vincenzo in fin di vita. Subito hanno allertato i sanitari del 118 che pochi minuti dopo lo hanno trasportato all’ospedale di Agropoli. Qui, è giunto in gravissime condizioni.

In seguito, il 36enne è stato trasferito da prima all’ospedale di Vallo della Lucania e successivamente, a causa del peggiorare delle sue condizioni, i medici lo hanno trasportato al Cardarelli di Napoli. Nel nosocomio napoletano, è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico.

Purtroppo, nonostante i tantissimi tentativi dei medici di salvarlo, Vincenzo è deceduto intorno alla mezzanotte. Alle prime ore dell’alba della giornata di ieri, la tragica notizia si è diffusa ad Agropoli, gettando l’intera comunità nello sconforto.

Vincenzo, laureato in giurisprudenza, era da qualche periodo in cura da specialisti per una depressione nata in seguito alla morte dei genitori, avvenuta a poco tempo di distanza l’una dall’altra. Probabilmente dietro al gesto estremo potrebbe nascondersi proprio il malessere provato dalla perdita dei familiari.

FOTO DI REPERTORIO

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK