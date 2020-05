Si schianta con un’auto e finisce contro un tabellone pubblicitario: grave 38enne

NAPOLI – Tremendo incidente a Napoli per un 38enne napoletano, ricoverato in terapia intensiva al San Paolo di Napoli. L’uomo che era da solo a bordo della propria auto, una Dacia Sandero, si è scontrato violentemente contro lo spartitraffico su via Montagna Spaccata, sbattendo successivamente contro un tabellone pubblicitario, come riporta Il Mattino.

Il 38enne,è stato soccorso con un codice di massima urgenza dall’ambulanza del 118 e trasportato all’ospedale in via Terracina dove è stato operato e ricoverato in Rianimazione a causa dei gravi politraumi riportati.

Non c’è stato alcun ferito tra le 5 persone a bordo della Seat Ibiza. I poliziotti municipali comandati da Antonio Muriano, hanno sequestrato entrambe le auto e proceduto ai rilievi sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro.