Sorpresi a rubare un’auto: arrestata donna di Villaricca, in fuga il complice

NAPOLI – Stamattina gli agenti del commissariato San Paolo, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Terracina per un furto in atto. I poliziotti, giunti sul posto, hanno notato un uomo e una donna a bordo di un’auto che, alla loro vista, hanno tentato la fuga a piedi.

La donna è stata bloccata e trovata in possesso diversi arnesi atti allo scasso, mentre il complice è riuscito a dileguarsi. Sabrina Gioia, 35enne di Villaricca con precedenti di polizia, è stata arrestata per furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale mentre l’auto, che presentava evidenti segni di effrazione, è stata restituita al proprietario.