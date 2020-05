Sorpreso a spacciare dagli agenti: arrestato 54enne

NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato San Giovanni-Barra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in corso San Giovanni a Teduccio una persona a bordo di un’auto che, alla loro vista, ha invertito il senso di marcia tentando di allontanarsi.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di due tavolette e cinque involucri di hashish per un peso complessivo di circa 213 grammi e della somma di 50 euro.

Giuseppe Lama, 54enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

COMUNICATO STAMPA

