By Alessandra Chianese

FRATTAMAGGIORE – I carabinieri della stazione di Frattamaggiore hanno denunciato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 24enne di Frattaminore già noto alle Forze dell’ordine e un 19enne incensurato dello stesso comune.

Sorpresi in auto durante un controllo in Corso Vittorio Emanuele III, i due giovani sono stati trovati in possesso di 7 stecche di hashish. La droga – 19 i grammi complessivamente rinvenuti – è stata posta sotto sequestro.

