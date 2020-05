By Alessandra Chianese

Entrambi i soggetti sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19

Sparano fuochi in strada per festeggiare un compleanno: nei guai due persone





NAPOLI – Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, su segnalazione della Sala Operativa, sono intervenuti in via Santa Lucia per l’esplosione di fuochi pirotecnici.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno fermato due persone che avevano già fatto esplodere 11 “batterie” di fuochi d’artificio ed erano in procinto di accenderne altre 27 già sistemate sul manto stradale.

G.T. e A.C., napoletani di 52 e 37 anni, sono stati denunciati per accensioni ed esplosioni pericolose; inoltre, il 52enne è stato denunciato anche per omessa denuncia di materie esplodenti.

Infine, entrambi sono stati sanzionati per aver violato le norme finalizzate a contenere il contagio da Covid19.

TORNA ALLA HOME E VISITA LA PAGINA FACEBOOK