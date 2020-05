Spiagge, fase 2: lidi chiusi e isole off limits in Campania

CAMPANIA – Da questa mattina è partita la fase 2 e ogni Regione si sta organizzando per garantire la sicurezza in spiaggia e permettere di respirare finalmente la brezza marina. Le misure di restrizione per contenere la pandemia Covid 19 renderanno del tutto differente la bella stagione e tutto verrà pensato anche in base alle caratteristiche territoriali e alla tipologia delle spiagge e delle acque del Belpaese, regione per regione.

Infatti in Campania fino al 10 maggio è vietato andare nelle tre principali isole (Capri, Ischia, Procida). Sulla costiera amalfitana si sta pensando di contingentare gli ingressi nelle spiagge affidando ai vigili i controlli sui tratti liberi.

