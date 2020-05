Spostamenti tra regioni, arriva l’ok del Governo: dal 3 giugno frontiere aperte

ITALIA – Per muoversi dentro la regione in cui si vive non sarà più necessaria l’autocertificazione. Gli spostamenti dunque saranno liberi – anche se permane il divieto di assembramento e la stretta su chi è in quarantena – e si potrà far visita a tutti, non solo ai congiunti.

Allo stesso tempo, ci si potrà spostare nelle seconde case, purché si trovino nella stessa regione. Per la mobilità extraregionale bisognerà invece aspettare il 3 giugno, anche se rimane la possibilità di spostarsi (con l’autocertificazione) per stato di necessità, salute e lavoro.

LE FRONTIERE

Il governo ha preso anche un’altra decisione. Dal 3 giugno saranno riaperte le frontiere per chi arriva in Italia dall’Unione Europea, una scelta dettata dall’esigenza di far ripartire la stagione turistica e quindi l’economia. Per chi dunque arriverà dai Paesi Ue non ci sarà più l’obbligo di quarantena. Dell’accordo fa parte tutta l’area Schengen (più la Svizzera e Monaco).

Conte avverte i governatori: «D’ora in poi la responsabilità sarà la vostra». Cioè se salirà il contagio del virus – che sarà monitorato tutti i giorni dal ministero della Sanità – ripartiranno le chiusure selettive. Una chiave d’interpretazione che va bene a tutti. A Conte, ai partiti di maggioranza a partire da Italia Viva, ma anche all’opposizione. I big del centrodestra infatti rimangono in silenzio e mandano avanti i rispettivi presidenti.

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui