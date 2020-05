ACERRA – Stefano morto di tumore a 24 anni, l’indignazione del vescovo: ” E’ stato abbandonato”.

La morte di Stefano Sorano, 24enne deceduto a causa di un tumore avvenuta 9 giorni fa, ha indignato il vescovo di Acerra, Antonio Di Donna. Ieri, durante la diretta streaming della messa domenicale, nell’omelia ha voluto soffermarsi sulla morte del 24enne e dell’inquinamento ambientale della Terra dei Fuochi.

Come riportato anche da “IlMattino”, Stefano è morto abbandonato al dolore della sua malattia per paura dell’emergenza Coronavarius. Infatti, il suo medico di base, come denunciato dai familiari di Stefano, si sarebbe rifiutato di recarsi a casa del giovane per visitarlo, per timore del rischio di infezione da Covid-19.

Per tale motivo, Stefano è morto sotto gli occhi dei familiari, straziato dal dolore. “I parenti volevano fargli praticare la terapia del dolore. Non è stato possibile – ha spiegato il vescovo durante l’omelia – Stefano è stato abbandonato”.

“Stefano – ha continuato – è stato abbandonato e la sua famiglia ha penato molto. Il mio appello è che gli ospedali ritornino al più presto alla normalità”.

“Forse comprendiamo – ha puntualizzato – che a causa di questa emergenza siano state sospese visite e terapie, anche di malati gravi. Ma questo deve finire. Si riprendano nelle nostre terre e negli ospedali le terapie, le visite dei medici, la vicinanza agli ammalati di tumore”.

Non è mancato un attacco del vescovo alla politica: “Dobbiamo riprendere la lotta e questa emergenza sanitaria non ce lo deve far dimenticare”.

