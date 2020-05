Strisce blu a Qualiano, vertice tra amministrazione e associazioni dei commercianti: le novità

By Antonio Galluccio

QUALIANO – Lo scorso mercoledì, al comune di Qualiano, si è tenuta una riunione tra il sindaco Raffaele De Leonardis, l’assessore al commercio Elvira Di Nardo ed i rappresentanti locali delle associazioni di categoria Confesercenti e Aicast. All’incontro si è discusso della ripartenza del parcheggio a pagamento sulle strisce blu dopo l’interruzione dovuta al Coronavirus.

“Lunedì 11 maggio gli uomini della Piparking torneranno in strada per sanificare i parchimetri ed effettuare una serie di manutenzioni agli apparecchi, contemporaneamente, si sono resi disponibili anche a sostenere il lavoro della Polizia Municipale nei luoghi che, in questi ultimi giorni, risultano molto affollati”, dichiara il sindaco Raffaele De Leonardis.

“Da lunedì 18 maggio, come nelle altre città confinanti, le attività dei vigilini riprenderanno in modo tradizionale ma meno rigido e più tollerante nei confronti dei cittadini che sosteranno per pochi minuti su tutto il territorio”, conclude il primo cittadino.

“Abbiamo ascoltato le richieste delle associazioni dei commercianti e li abbiamo accolti al comune – dichiara Elvira Di Nardo, assessore con delega al commercio – La nostra intenzione era venire incontro ai cittadini e lo abbiamo fatto, grazie anche alla disponibilità della PiParking”