“Taglio la gola a tutti”, 24enne minaccia genitori e sorella: arrestato

Gli agenti di polizia non hanno trovato il giovane in casa ma in strada, dove camminava visibilmente agitato

ROMA – Tragedia sfiorata a Roma. “Vi taglio la gola a tutti”. Sono queste le parole dette da un ragazzo di 24 anni ai genitori e la sorella in un appartamento di via Monte Cervialto, dopo l’ennesima lite con i familiari che ha rischiato di finire molto male. Il giovane non era nuovo a maltrattamenti di questo tipo: e dopo aver minacciato di morte la madre, il padre e la sorella, ha lanciato una sedia contro la vetrina della credenza del salotto. Non era la prima volta che un episodio di questo tipo si verificava nell’appartamento di Montesacro: stavolta però la sorella, forse temendo per l’incolumità sua e dei suoi genitori, ha deciso di chiamare la polizia e dire cosa stava accadendo in casa. Visto che la sorella chiamava il 112, il 24enne l’ha minacciata dicendo che avrebbe aspettato gli agenti dietro la porta con due coltelli in mano. Subito dopo aver detto questa cosa però, è uscito di casa.

Sul posto sono arrivati in poco tempo gli agenti del commissariato Fidene. I poliziotti non hanno trovato il giovane in casa ma in strada, dove camminava visibilmente agitato. Dato il suo stato, hanno faticato non poco a bloccarlo per portarlo in commissariato, dove è stato identificato e gli sono state notificate le accuse a suo carico. Il 24enne, con numerosi precedenti di polizia, è stato arrestato e portato nel carcere di Regina Coeli. È accusato di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale.

Si tratta dell’ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia che si verifica in questi mesi. Diverse famiglie sono costrette nelle abitazioni senza poter uscire con conviventi maltrattanti che li minacciano, li insultano e spesso li picchiano.

FONTE: FANPAGE.IT