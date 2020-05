Tennis Villaricca, il nuovo presidente è Biagio Leoni

By redazione





VILLARICCA – Cambio al vertice del Tennis Villaricca ASD, è Biagio Leoni il nuovo presidente del circolo di Corso Italia. Presente sin dalla fondazione del circolo, avvenuta oltre 30 anni fa, Leoni è figura storica dell’associazione ed ha deciso di prendersene cura dopo le dimissioni dell’ultimo presidente e di parte del direttivo.

Ieri sera i soci ne hanno voluto festeggiare l’incarico con una torta alla presenza del sindaco Rosaria Punzo. Le attività del circolo sono riprese grazie a quanto stabilito dal governo nazionale e regionale in tema di sport, e dunque il primo impegno per il neo presidente sarà quello di “normalizzare” la situazione e progettare nel medio-lungo periodo la convivenza con il problema coronavirus. L’auspicio, per Biagio Leoni, e che si possa ottenere una convenzione più lunga da parte dell’ente comunale.