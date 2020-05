Tensione sul lungomare, Borrelli denuncia in diretta e un uomo gli mostra i genitali

NAPOLI – Nuova disavventura per Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale della Campania molto noto per la sua opera di denuncia che spesso lo mette in condizioni di rischio, come documentato dall’ennesimo video in diretta pubblicato sulla sua pagina Facebook. Stamattina il politico era sul lungomare di Napoli, in un tratto transennato ed interdetto al passaggio a causa di un crollo avvenuto alcuni giorni fa.

Le transenne, però, non avevano scoraggiato una famiglia che aveva deciso di scavalcarle per accedere al mare, presenti anche alcuni bambini piccoli. Il padre ha notato Borrelli ed è risalito in strada per chiedere conto delle sue azioni, pensando che il consigliere regionale stesse fotografando i figli. A dare man forte all’uomo diverse persone presenti, non è chiaro se in relazione tra loro. L’arrivo delle forze dell’ordine ha evitato contatti fisici, ma non sono mancate parole grosse e gesti di dubbio gusto, come quello di chi ha deciso di mostrare i propri genitali in segno di spregio verso Borrelli. Il tutto in diretta Facebook.

Il gruppo si è poi allontanato, in tanti non indossavano correttamente le mascherine e l’assembramento è parso evidente. A quanto pare non sono state elevate sanzioni e identificate persone, forse anche per evitare di inasprire il clima teso, che ancora una volta a diviso l’opinione pubblica: a chi difende l’azione di denuncia da parte di Borrelli si contrappone, infatti, chi invece la vede come una inutile provocazione atta solo a far parlare di sé in vista delle prossime elezioni regionali.

Di seguito, il video postato in diretta da Francesco Emilio Borrelli sulla sua pagina Facebook: