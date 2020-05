By Ciro De Liddo

NAPOLI – Tenta di rapinare 2 persone armato di coltello: arrestato 41enne.

Ieri pomeriggio gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante il servizio di controllo del territorio, su segnalazione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Pietro Colletta per una lite.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto un uomo che, brandendo un coltello dalla lama lunga 25cm, stava minacciando due persone e, alla vista della volante, si è dato alla fuga. L’uomo, che aveva rapinato della collana uno dei due uomini, dopo un inseguimento è stato raggiunto, bloccato e trovato in possesso di una pistola replica semiautomatica, priva di tappo rosso.

David Gabritchidze, 41enne georgiano irregolare sul territorio nazionale, è stato arrestato per rapina aggravata, resistenza e violenza a Pubblico Ufficiale.

