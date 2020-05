Tenta di strangolare la moglie con un maglione e la prende a pugni: arrestato 30enne

By redazione

MONTE CORVINO – Ennesimo episodio di maltrattamenti in famiglia. Un 30enne, pregiudicato disoccupato ha tentato di strangolare la moglie con un maglione. L’uomo, C.C.,

L’uomo, C.C., dopo aver tentato di strangolare la moglie, l’ha presa a pugni. I maltrattamenti in famiglia andavano avanti da tempo con continue vessazioni, insulti e lesioni.

Dopo la violenta aggressione, sul posto sono giunti i carabinieri che hanno arrestato l’uomo in fragranza di reato e condotto la carcere di Fuorni. La donna, 28enne, è stata portata in ospedale per le cure del caso.