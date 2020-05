Terrore nella notte a Pozzuoli: esplosione nella centrale elettrica

By Antonio Galluccio

POZZUOLI – Terrore nella notte a Pozzuoli. Un’esplosione impressionante e poi le fiamme, altissime, e il fumo denso e nero che hanno ricoperto tutta la città e sono state visibili da diversi km.

E’ quanto accaduto nella centrale elettrica di via Fascione, che ha preso improvvisamente fuoco all’una meno un quarto dopo una fortissima esplosione. Per circa 32 minuti, due blackout consecutivi hanno colpito l’intera città.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, carabinieri, polizia municipale e i tecnici dell’Enel. L’incendio è andato avanti per tutta la notte nonostante i numerosi interventi per domare le fiamme che hanno interessato, in particolare, un trasformatore collegato a serbatoi d’olio