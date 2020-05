Torino, rissa in periferia: decine in strada a picchiarsi dopo il furto di una bicicletta

TORINO – Rissa ieri pomeriggio a Torino tra Corso Novara e Corso Giulio Cesare, fra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. L’episodio scatentante, che ha portato poi decine di persone in strada, il furto di una bicicletta, da cui è nato il violento tafferuglio fra un gruppo di senegalesi e un gruppo di marocchini. Dopo l’intervento degli agenti, che stanno indagando sull’accaduto, una dozzina di persone sono state accompagnate in questura per accertamenti. Tutti saranno denunciati, molti rischiano l’arresto.

“Siamo ancora in Fase 1 e si è scatenata una rissa in corso Giulio Cesare all’altezza di via Bra con prolungamento verso Corso Novara per non ben precisati motivi – commenta a caldo Luca Deri, presidente di Settima Circoscrizione– “Sono intervenute una decina di volanti della Polizia di Stato. Ma è inqualificabile che in Aurora possano succedere queste situazioni. Ed è la terza volta che succede negli ultimi 15 giorni. Chiediamo dei presidi fissi delle Forze dell’Ordine nei punti nevralgici del Quartiere”.

“Inaccettabile – dichiara la capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi – “che anche oggi in Corso Giulio Cesare, nel solito tratto, sia successo tutto ciò: questo è il risultato di troppi anni di lassismo e di non avere avuto la volontà politica di dire basta”.

FONTE: TORINONEWS24.IT

IL VIDEO: