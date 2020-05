By Gianluca Russo

GIUGLIANO/MARANO/MUGNANO – Novità per i parcheggi auto a Giugliano, Marano e Mugnano. Dal 18 maggio prossimo, infatti, tornerà in vigore la sosta a pagamento sulle strisce blu nei tre comuni dell’area nord. Concessionaria sarà la società PiParking. Sarà dunque necessario tornare al classico “grattino” per la sosta.

