Tragedia al Caradarelli, si lancia nel vuoto dalla finestra del reparto

NAPOLI – Suicidio al Cardarelli. Un 52enne, originario di Pomigliano D’Arco, è precipitato dal quarto piano del reparto di Chirurgia Plastica.

L’uomo, come riportato da Il Mattino, si è lanciato dalla finestra del padiglione in cui era ricoverato in seguito a lievi ustioni riportate al volto e agli arti inferiori mentre era all’interno della propria auto. Non è chiaro se l’episodio riguardo l’auto incendiata che gli aveva provocato le ustioni, possa ricondursi ad un precedente tentativo di suicidio.

