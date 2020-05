Tragedia in Campania: uomo in bici si accascia al suolo e muore

NOCERA INFERIORE – Colto da malore mentre è in sella alla sua bici. Per questo motivo, un uomo di circa 67 anni è deceduto in provincia di Salerno. La tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri in via Siniscalchi intorno alle 16:00.

Ad accorgersi di lui un passante che ha chiamato velocemente i soccorsi, giunti sul posto dopo qualche minuto. Il personale sanitario dell’ambulanza ha tentato di rianimarlo, praticandogli un massaggio cardiaco, ma non c’è stato nulla da fare. Si è dovuto constatare il decesso. L’area, secondo quanto riporta Il Mattino, era stata delimitata dai carabinieri, per permettere le operazioni di soccorso, inutilmente visto l’esito.

FOTO DI REPERTORIO

Resta aggiornato con le notizie de Il Meridiano News: clicca qui