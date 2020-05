Tragedia dall’estero: trovato morto ambasciatore cinese

TEL AVIV – Trovato senza vita l’ambasciatore cinese in Israele, forse ucciso da un infarto, ma la polizia indaga. Il corpo di Du Wei era nel suo letto nella casa quartiere di Herzliya di Tel Aviv, a trovarlo senza vita personale della sua residenza. Il cadavere non presentava segni di violenza sul suo corpo, e si ritiene probabile l’attacco cardiaco, ma gli investigatori hanno comunque avviato un’inchiesta perchè in tempo di pandemia la morte di un funzionario cinese, di soli 58 anni, insospettisce.

Il diplomatico, sposato e padre di un figlio, era giunto in Israele a metà febbraio, ma aveva dovuto aspettare quindici giorni in quarantena, per poi ricevere le credenziali a fine marzo. La sua famiglia in questi giorni non è Israele.

Di recente aveva protestato per le accuse mosse alla Cina dal segretario di Stato americano, Mike Pompeo, durante la sua visita di 2 giorni in Israele. Pompeo aveva puntato il dito su Pechino accusandola di utilizzare i suoi investimenti in Israele come minacce, sostenendo che la Cina stava nascondendo informazioni sull’epidemia.

