Tragedia in campagna: uomo cade in un vallone e muore





BENEVENTO – Tragedia in provincia di Benevento. A Moiano, un pensionato di 85 anni è morto per le gravi ferite riportate in seguito alla caduta in un vallone mentre stava effettuando dei lavori agricoli in un terreno di sua proprietà coltivato a uliveto.

A nulla sono serviti i soccorsi dei sanitari del 118 e dei carabinieri.

