Tragedia in Campania: 15enne trovato morto nel suo letto





ROCCABASCERANA (AV) – Tragedia in provincia di Avellino. A Tufara Valle, frazione del comune di Roccabascerana (in provincia di Avellino, al confine con Benevento) un ragazzo di soli 15 anni è stato trovato morto. Il giovanissimo, probabilmente, è deceduto nel sonno. Una scena straziante perché la vittima è un ragazzino, che non ha neanche 15 anni. Atroce dolore a Tufara Valle dove, a quanto pare, questa mattina A. B. è stato trovato morto nel suo letto.

E’ stato dato subito l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i quali, purtroppo, non hanno potuto fare altro che costatarne il decesso. L’abitazione del ragazzino si trova lungo la strada statale Appia, nel territorio del comune di Ceppaloni, e sul posto sono arrivati anche i carabinieri della locale stazione per verificare quello che è successo.

Non è se il ragazzino soffrisse o meno di qualche patologia. Non solo, in un primo momento, si era ipotizzato anche altro. Ma, secondo i primi rilievi, potrebbe essersi trattato di un malore.

Il papà del ragazzino è un idraulico e la famiglia è molto nota a Tufara Valle, il 15enne è conosciuto da tutti ed è descritto come un ragazzo molto serio e riservato.

FONTE: ILCAUDINO.IT