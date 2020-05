By redazione

Morto anche il bimbo che portava in grembo. Sul corpo verrà effettuata l’autopsia

Tragedia in casa: 24enne incinta trovata senza vita dal marito





ROCCHETTA E CROCE (CE) – Tragedia a Rocchetta e Croce, paesino in provincia di Caserta, dove questa notte è deceduta una donna di soli 24 anni incinta di 3 mesi. Anna Morici, questo il suo nome, è stata ritrovata senza vita dal marito in camera da letto. Subito l’uomo ha chiamato l’ambulanza ma i sanitari hanno solo potuto constatare il decesso della donna e, purtroppo, anche del bambino che portava in grembo.

La giovane era di origine siciliana e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stata uccisa da un malore. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. Forse la ragazza è deceduta nel sonno.

Resta aggiornato con le notizie de ilmeridianonews.it, seguici su FACEBOOK, clicca QUI

.