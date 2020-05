By Giovanna Iazzetta

il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale

Tragedia in casa: bimbo di 3 anni cade dal quarto piano e muore





LODI – Bambino di 3 anni, precipita dal 4 piano e muore. I fatti risalgono a questa mattina alle 10.00 a Casalpusterlengo, nel Lodigiano.

Il piccolo è caduto dal balcone di casa al quarto piano. Il bambino è stato soccorso in cortile con un gravissimo trauma cranico da un’automedica. Inutile la disperata corsa al pronto soccorso di Codogno per cercare di rianimarlo: il piccolo è morto poco dopo l’arrivo in ospedale. Indagano i carabinieri.

