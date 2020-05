Tragedia in casa, esplode intero appartamento: muore giovane di 21 anni

Nell’esplosione ha perso la vita un ragazzo di 21 anni, il cui corpo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco durante le operazioni di soccorso. Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i Carabinieri di Fino, la Polizia locale e la Croce azzurra.

La zona attorno alla palazzina di Fino Mornasco è stata chiusa e delimitata con il nastro biancorosso per permettere tutti gli ulteriori accertamenti che riguarderanno anche le abitazioni vicine a quella esplosa per verificarne sicurezza e stabilità. Le villette, infatti, sono state colpite in massa dai detriti e dai calcinacci al momento dell’esplosione: ora è in corso proprio la valutazione dei danni prodotti dall’impatto.

