Tragedia in casa: Francesca va a fare la doccia e muore a 27 anni

CILENTO – Tragedia in cilento dove una ragazza di 27 anni è stata trovata senza vita nel box doccia di casa sua. A fare la tragica scoperta sono stati il padre ed il fratello. Francesca Maione, questo era il suo nome, è stata stroncata, quasi certamente, da una scarica elettrica che non le ha lasciato scampo. E’ accaduto nella frazione Poderia di Celle di Bulgheria, in provincia di Salerno, a pochi chilometri da Palinuro.

Ad intervenire prontamente sul posto, i vigili del fuoco del distaccamento di Policastro ed i carabinieri della compagnia di Sapri, comune dove tra l’altro la ragazza lavorava, che hanno avviato le indagini. L’allarme in casa è scattato per un improvviso black out: si cercano adesso le cause della scarica elettrica mortale. Il corpo di Francesca Maione si trova nella sala mortuaria dell’ospedale dell’Immacolata di Sapri.