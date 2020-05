By redazione

Sul posto è giunta un’unità del servizio di emergenza del 118 che ha provato a salvare in extremis la vita della 24enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare

Tragedia in casa: giovane incinta trovata morta in casa dal marito. Aveva 24 anni





CASERTANO – Tragedia in provincia di Caserta. Una giovane donna è stata trovata priva di vita dal marito. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 8: la giovane, A.M., era a letto; l’uomo ha provato a svegliarla ma invano.

La giovanissima era in attesa del suo terzo bambino. Sul posto è giunta un’unità del servizio di emergenza del 118 che ha provato a salvare in extremis la vita della 24enne ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Probabilmente a stroncarla un malore improvviso.

Indagini dei carabinieri in corso.

