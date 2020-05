By redazione

Tragedia in centro: 28enne napoletano si uccide in hotel





BOLOGNA/NAPOLI – Un ragazzo di 28 anni originario di Napoli è stato trovato morto questa mattina intorno alle 10,30 in una stanza dell’hotel Holiday di via Bertiera, in pieno centro. Sul posto sono arrivate le volanti e la scientifica della polizia che hanno accertato che si tratta di suicidio.

Il giovane pernottava da ieri nell’albergo. Era da solo. Nella stanza è stato trovato un biglietto con le spiegazioni del suo gesto è una scatola da un chilo di nitrito di sodio: a quanto sembra, il ventottenne ha ingerito la sostanza per farla finita.

FONTE: ILRESTODELCARLINO.IT