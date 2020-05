NOCERA INFERIORE – Tragedia in città, 16enne si lancia dal quinto piano: morto sul colpo

Tragedia nel cuore della notte a Nocera Inferiore. Nella mattinata di ieri, la città si è risvegliata con la sconvolgente notizia della morte di un giovane adolescente.

Il ragazzo, un 16enne del posto, si sarebbe tolto la vita gettandosi da una finestra del suo appartamento situato al quinto piano di una palazzo situato in via Ricco, nella zona periferica della città.

A fare la terribile scoperta, i genitori della vittima. Non avendolo visto nel letto, preoccupati hanno guardato in direzione della finestra aperta. I familiari, affacciandosi, hanno trovato il corpo del figlio riverso in strada. Subito hanno trasportato il ragazzo in ospedale per tentare di salvarlo, ma giunto al nosocomio per lui non c’è stato più niente da fare. Infatti, i medici non hanno potuto far altro che costatarne il decesso.

Come da prassi, sono state avviate le indagini sul caso. I carabinieri, infatti, si sono recati sul luogo dove si è consumato il dramma per effettuare i rilevamenti, utili per ricostruire la dinamica dei fatti. Si cerca di capire i motivi che abbiano spinto il 16enne a commettere il gesto estremo. Per tale motivo i militari stanno effettuando controlli sul cellulare del ragazzo. Ascoltati anche i genitori della vittima, i quali, invece, come riportato da “IlMattino”, escludono il suicidio ma pensano si tratti di un incidente. Infatti, secondo i familiari, il 16enne non aveva mai mostrato segni di sofferenza o disagi psicologici. Si attendono eventuali aggiornamenti.

