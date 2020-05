Tragedia in città: 24enne trovata morta in casa

CASERTA – Tragica scoperta poco fa al rione Acquaviva a Caserta dove una ragazza di 24 anni è stata rinvenuta senza vita vita all’interno della sua abitazione. A far scattare l’allarme – come riporta edizionecaserta.it – è stato il fatto che da ore la giovane non dava notizie di sè ormai da diverse ore. I familiari hanno avviato la macchina dei soccorsi, ma quando sono arrivati nell’abitazione – poco prima delle 8 – per la ragazza non c’era già più nulla da fare: la morte potrebbe risalire a diverse ore prima ma appare comunque legata a cause naturali.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Caserta, guidata dal maggiore Andrea Cinus, che conducono le indagini sulla tragedia.