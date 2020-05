Tragedia in città: addio ad Alfonso, stroncato a 30 anni da un brutto male

La famiglia ha chiesto di non comprare fiori ma effettuare donazioni per la ricerca sul cancro





MERCATO SAN SEVERINO (SA) – Tragedia a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, per la morte di Alfonso Rega. Il giovane, della frazione Corticelle, aveva soltanto 30 anni ed è morto a causa di un brutto male. Ieri si sono svolti i funerali presso la chiesa di San Giovanni in Parco. La famiglia, che ha lottato assieme al ragazzo per cercare di sconfiggere il male incurabile che lo affliggeva aveva chiesto alle persone che si sarebbero recati alle esequie, e a tutti coloro che volessero, di non comprare fiori ma effettuare donazioni per la ricerca sul cancro. Alfonso fu anche candidato al consiglio comunale di San Severino durante le ultime elezioni amministrative ed era conosciuto ed apprezzato nella Valle dell’Irno.

