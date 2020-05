By redazione

Tragedia in fabbrica, Alberto muore stroncato da un malore durante il turno di lavoro

CASERTA – Tragedia nella serata di ieri in una zona industriale di Polvica di Nola . Un uomo Alberto Pisano, è morto stroncato da un malore dopo ill turno di lavoro. Pisano lavorava presso una fabbrica e stava effettuando un turno, era da solo. Probabilmente è stato stroncato da un malore improvviso. Aveva 43 anni.

L’allarme è scattato in prima serata quando l’uomo non ha risposto alle chiamate della sorella. Secondo quanto riportato l’uomo aveva accusato già un picolo malessere prima di recarsi al lavoro, ma si era recato lo stesso in fabbrica.

Sul posto dopo che è stato lanciato l’allarme sono arrivati i proprietari, i carabinieri di Nola ed un’ambulanza, ma oramai non c’era più nulla da fare.