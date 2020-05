Tragedia in provincia: Vincenzo, 38 anni, trovato morto in una pozza di sangue

CASAGIOVE (CE) – Tragedia a Casagiove, in provincia di Caserta, nel pomeriggio di ieri. Poco dopo le 14 è stato rinvenuto il corpo senza vita di un uomo 38 anni, ritrovato in una pozza di sangue. La tragedia è avvenuta al primo piano di una palazzina situata nella strada adiacente alla concessionaria Hyundai, a due passi dall’uscita autostradale, in via Caduti sul Lavoro.

Vincenzo Vozza, questo il suo nome, aveva provato a invocare aiuto ma – come riporta edizionecaserta.it – appena uscito fuori al balcone, si è accasciato: per lui purtroppo non c’è stato nulla da fare e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La morte – come poi accertato – è avvenuta per cause naturali riconducibili a problemi di salute nonostante le tracce di sangue rinvenute sul balcone. Le operazioni di soccorso si sono presentate non semplici e in zona sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per permettere ai soccorritori di entrare nell’appartamento.

Anche gli agenti della polizia locale di Casagiove, competenti per territori, e i carabinieri della locale stazione sono poi giunti sul posto. Una volta accertata la causa naturale, la salma sarà restituita ai familiari.