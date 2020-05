Tragedia in serata: Maurizio trovato morto in casa a 36 anni

Tragedia nella tarda serata di ieri a Portico di Caserta. Intorno alle 21.30, il 36enne Maurizio Piccirillo è stato trovato privo di sensi in casa dai suoi familiari. Subito, i genitori del giovane hanno allertato i medici del 118. Inutile, però, l’intervento dei soccorritori. Infatti, al loro arrivo, Maurizio era già deceduto.

Sul caso stanno indagando i carabinieri, giunti sul posto insieme ai sanitari. Non ancora chiari i motivi che hanno portato il 36enne alla morte. Come riportato da EdizioneCaserta, la salma del giovane è stata trasportata all’Istituto di Medicina Legale dell’Ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta per essere sottoposta all’esame autoptico. Tra le ipotesi al vaglio dei carabinieri c’è anche quella del gesto estremo. Il giovane, come riportato dal giornale casertano, potrebbe aver ingerito un mix letale. Tale ipotesi è scaturita dal fatto che il 36enne stava passando un periodo difficile a causa dello stop del lavoro e per la fine della sua relazione con la fidanzata.

Per avere certezze però si attendono gli esami dell’autopsia, prevista per la giornata di oggi.

