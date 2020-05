Tragedia in stazione, Rosa muore travolta dal treno

CASERTA – Donna travolta dal treno. La tragedia è avvenuta alle 19.00 di ieri sera alla stazione di Recale.

Rosa Palmieri, questo il nome della vittima, stava transitando in bicicletta sul binario 1 della stazione e, pare, non si sarebbe accorta dell’arrivo del treno merci, carico di furgoni, che l’avrebbe presa in pieno. Purtroppo per la 51enne non c’è stato nulla da fare. I medici del 118, giunti sul posto dopo pochi minuti, non hanno potuto fare altro che constatare l’avvenuto decesso.

Sul posto anche gli agenti della la polizia ferroviaria ed i carabinieri che chiariranno la dinamica dell’incidente anche se pare si sia trattato di una tragica fatalità.

