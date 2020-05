Tragedia nel napoletano: 17enne precipita dal settimo piano e muore

By redazione

I i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della ragazza

SAN GIORGIO A CREMANO – Tragedia poco fa a San Giorgio a Cremano, nel napoletano. Come riportato da Il Mattino, una 17 enne è deceduta in via Pittore. Nei pressi del parco Belvedere la giovane è precipitata dal settimo piano di un edificio.

La giovanissima vittima vittima, nonostante l’arrivo tempestivo dei soccorsi, è deceduta sul colpo a causa del violento impatto con il suolo. Arrivati sul posto i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della 17enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivati anche le forze dell’ordine. Gli agenti della Polizia municipale hanno avviato i normali accertamenti del caso volti a chiarire la dinamica della vicenda. Con la giovane, che pareva affetta da disabilità, era in casa con la madre mentre un’anziana parente ha avvertito un malore.