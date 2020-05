Tragedia nel napoletano: vigile urbano 30enne si toglie la vita in auto

PORTICI/ERCOLANO/SAN GIORGIO A CREMANO – Tragedia in provincia di Napoli, un vigile urbano si è tolto la vita a Portici. La notizia è stata diffusa da Il Mattino. Questa mattina la tragica scoperta: un automobilista che si è fermato in via Siani, poco distante dal cimitero di Portici, ha notato un’auto col finestrino frantumato ed un giovane riverso sul sedile. Il vigile urbano autore del gesto estremo aveva 30 anni ed era di Ercolano. in servizio al comando di San Giorgio a Cremano.

Non si conoscono i motivi del gesto. Al momento i carabinieri hanno infatti soltanto potuto ricostruire la dinamica del suicidio. Stando a quanto trapelato dai primi accertamenti dell’Arma, il 30enne avrebbe posteggiato l’auto intorno alle 7 di stamattina dinanzi un passo carrabile in via Siani. Poi, pare abbia prima effettuato una telefonata e poi inoltrato un messaggio col quale avvisava il comando che non si sarebbe recato al lavoro. Allena dopo, la terribile tragedia.