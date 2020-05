Tragedia nell’area nord: Maria, 24 anni, muore improvvisamente in casa

CARDITO – Tragedia questa mattina nell’area nord di Napoli. Una ragazza di 24 è morta tragicamente in casa sua, tra via Napoli e via Francesco d’Assisi. Maria Consalvo, questo il nome della giovane, sarebbe deceduta a causa di un infarto dovuto ad una patologia di cui soffriva. Dopo il malore, la giovane è stata immediatamente soccorsa ma purtroppo tutti i tentativi di rianimarla sono risultati vani. Maria era madre di una figlia di un anno e mezzo. Il suo compagno lavora come operatore sanitario della Misericordia.

