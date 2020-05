Tragedia nell’aversano: muore Rossella, madre di 3 figli e moglie di un assessore

By redazione

La donna aveva 45 anni. Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social network





SUCCIVO (CE) – Tragedia questa mattina a Succivo, in provincia di Caserta. Poco prima delle 9 è deceduta Rossella Sapio, 45 anni, moglie dell’assessore comunale Claudio Perrotta. La moglie si trovava nella sua abitazione, nei pressi del corso principale, quando avrebbe accusato un malore. Immediati i soccorsi da parte dei sanitari del 118 che, però, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della donna, avvenuto per un arresto cardiaco. Rossella era madre di tre figli, Claudia, Francesca e Salvatore.

Numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati in queste ore sui social network. Fra i tanti, la squadra di pallavolo Atellana Volley ha voluto ricordarla così: “Senza parole. La notizia della morte prematura e improvvisa di Rossella Sapio, moglie dell’amico di tutti Noi, Claudio Perrotta, ci lascia sgomenti e affranti. Siamo vicini con il cuore a Claudio e ai figli. Avete lottato con forza e dignità in questi anni, siamo certi che continuerete a farlo per gli alti principi morali che vi contraddistinguono. Un abbraccio forte “