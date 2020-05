Tragico incidente in scooter a Frattamaggiore, Gianni muore a 24 anni

NAPOLI – Non ce l’ha fatta il giovane di 24 anni che nella serata del 23 maggio scorso è rimasto coinvolto in un tragico incidente in via Fiume a Frattamaggiore. Il giovanissimo fu immediatamente trasportato in ospedale in condizioni critiche.

Dopo una settimana però, la triste notizia, Gianni, secondo quanto riporta NanoTv, è morto nella giornata di oggi, troppo gravi le ferite riportate nello schianto. Il giovane era rfesidente nel Parco Verde di Caivano.

FOTO DI REPERTORIO

