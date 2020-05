Tragico incidente nell’area nord: Francesco muore a 45 anni, lascia moglie e figli

NAPOLI – Centauro perde il controllo dalla moto e muore. Francesco Murolo, questo il nome della vittima, 45 anni ieri mattina stava percorrendo, in sella alla proprio moto, via Caserta al Bravo, tra San Pietro a Patierno e Casavatore, ma pare che abbia perso il controllo dalle moto e a seguito di una brusca frenata è finito rovinosamente sull’asfalto.

Francesco, dopo l’impatto, è stato trasportato all’ospedale Cardarelli di Napoli, come riportato da Stylo24, in codice giallo ma qualcosa pare essere andato storto e il cuore del 45enne ha cessato di battere. Lascia la moglie e due figli piccoli. Il quartiere di Vasto di Napoli è in lutto per la morte di uno dei suoi figli, molto conosciuto per le sue battaglie contro il degrado che affligge da anni il quartiere. “Apprendiamo adesso una triste notizia è venuto a mancare in un incidente stradale Francesco Murolo, un nostro amico di tante battaglie per la riqualifica del nostro quartiere. Il Comitato si stringe vicino al dolore della cara moglie e dei piccolissimi figli e di tutta la sua famiglia. R. I. P Francesco 💔” , hanno scritto sulla pagina Facebook Comitato Orgoglio Vasto.

