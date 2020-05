Tragico incidente stradale: camion si ribalta, morto il passeggero, ferito il conducente

By redazione

Non si conoscono ancora le cause dell’incidente. Sul posto le forze dell’ordine ed i vigili del fuoco





FOGGIA – Ennesima tragedia stradale poco fa. C’è stato infatti un incidente mortale questa mattina sulla SS16, a pochi chilometri da Foggia: un camion proveniente da San Severo, con a bordo due persone, si è ribaltato sulla carreggiata. Trasportava ferro, e ancora non si conoscono le cause dell’incidente. Sul posto sono giunte pattuglie delle forze dell’ordine ed i vigili del fuoco. Il passeggero è morto sul colpo, il conducente è stato portato in ospedale al Policlinico Riuniti.

FONTE E FOTO: LAGAZZETTADELMEZZOGIORNO.IT