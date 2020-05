Tragico incidente stradale: Vincenzo muore a 41 anni

By redazione

MERCATINO SAN SEVERINO (SA)/ UCRAINA – Tragedia per un paese della provincia di Salerno. E’ deceduto in un tragico incidente stradale avvenuto in Ucraina il 41 enne imprenditore di Mercato San Severino Vincenzo Erra. L’incidente si è verificato sabato notte, l’uomo con la sua moto, mentre rientrava a casa, è finito contro un muro.

L’uomo è stato trasportato immediamente in ospedale, ma non si è mai ripreso dal trauma cranico, e ieri mattina è deceduto nella struttura sanitaria senza aver mai ripreso conoscenza. La vittima è nipote dell’omonimo ex sindaco del centro della Valle dell’Irno, figlio di Federico e di Maria, entrambi residenti a Sant’Angelo di Mercato San Severino.

L’uomo da anni viveva nel paese dell’est dove aveva seguito la sua nuova compagna, una donna ucraina, dopo il divorzio dalla prima moglie, che lo aveva reso padre di due bambine. La tragica notizia si è diffusa nel pomeriggio di ieri nel centro della Valle dell’Irno, ed ha destato molto scalpore in quanto la vittima e la sua famiglia sono molto conosciute. Anche a causa dell’emergenza sanitaria sono ancora sconosciuti i tempi del rientro della salma.

I funerali di Vincenzo si dovrebbero svolgere nella frazione Oscato, a officiare la funzione dovrebbe essere Don Raffaele de Cristofaro, già allertato dal parroco Don Antonio Sorrentino. Sull’incidente è stata aperta un’inchiesta che dovrà accertare le cause dell’incidente che hanno provocato la morte dell’imprenditore.

FONTE: OCCHIODISALERNO