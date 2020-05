Tragico schianto sulla variante, perde il controllo della moto e muore. Aveva 24 anni

By Antonio Galluccio

CASAPULLA – Era uscito per una passeggiata a bordo della sua moto ma non è più tornato a casa. Antonio Pinto, 24 anni è morto tragicamente dopo uno schianto dalle circostanze ancora poco chiare.

Il giovane, residente a Casapulla, stava percorrendo la Variante ,arrivato nell’ ultimo tratto della stessa fra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere ha perso il controllo del suo scooter ed e’ sbattuto al suolo.

Le sue condizioni erano apparse da subito molto critiche: lo stesso mezzo sul quale viaggiava si è spezzato in due parti.

I soccorritori, allertati dagli automobilisti in transito, lo hanno caricato in ambulanza e lo ha portato al Pronto soccorso, ma i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Il cuore del 24enne si è fermato poco dopo le ore 19.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Santa Maria Capua Vetere per i rilievi. Al momento non sembrano essere rimasti coinvolti altri mezzi nell’incidente stradale.

Il padre è il titolare di una nota palestra di via Pertini. Antonio si era laureato da poche settimane ed era molto impegnato anche nella palestra del padre.