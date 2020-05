Tragico scontro tra un furgone ed un mezzo pesante: un morto sull’A1 verso Napoli

ROMA/GUIDONIA – Incidente sull’autostrada A1 Milano-Napoli, dove è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli a causa di uno scontro tra un mezzo pesante e un furgone che, secondo le prime informazioni, trasporta sostanze esplodenti (Tritamon-A-) uso cava. Nell’incidente, avvenuto al km 538, una persona è deceduta. Sul luogo dell’evento sono subito intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul posto il traffico è bloccato e si registra 1 km di coda in direzione di Napoli. Il comunicato di Autostrade In una nota, Autostrade per l’Italia scrive: “Alle 17.30 circa sull’autostrada A1 Milano – Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra il bivio con la diramazione di Roma Nord e Guidonia Montecelio in direzione di Napoli a causa di un incidente tra un furgone e un mezzo pesante. Nell’incidente, avvenuto al km 538, una persona è deceduta”

FONTE: RAINEWS24.IT

IMMAGINE DI REPERTORIO