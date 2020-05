By Alessandra Chianese

Trovato in possesso di hashish e soldi: polizia arresta un 39enne





NAPOLI – Ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato San Giovanni-Barra, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno controllato in via delle Repubbliche Marinare un uomo che, dopo aver parcheggiato l’auto, è sceso con uno zaino in spalla allontanandosi frettolosamente.

I poliziotti lo hanno bloccato trovandolo in possesso di 51 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 4,7 Kg e della somma di 75 euro.

Lorenzo Cuciniello, 39enne di Torre del Greco con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

