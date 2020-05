By redazione

Truffa dello specchietto sulla statale, in auto anche una mazza da baseball: denunciati

ACERRA – Nei pressi della ss 7bis/var, nel comune di Acerra, personale del distaccamento di Polizia Stradale di Nola ha denunciato due persone residenti nel comune di Afragola che, con raggiri e artifizi, hanno tentato la cosiddetta truffa dello specchietto.

Inoltre, il veiocolo su cui viaggiavano aveva il numero di telaio abraso per renderlo non identificabile. Oltre a ciò erano occulatate nell’autovettura una mazza da baseball e sassi utilizzati per le truffe.