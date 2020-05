Fortissima scossa di terremoto: scatta l’allerta tsunami

By Gianluca Russo

CRETA – Terremoto, una fortissima scossa è stata avvertita oggi sull’isola greca di Creta. Il sisma è stato registrato alle 14.51 italiane ed è stato di magnitudo superiore a 6.0 (6.6 secondo il sistema di rilevazione statunitense Usgs). Secondo il sito earthquaketrack, l’epicentro è stato, a 16 chilometri di profondità, a Nea Anatoli, a sud di Creta. La scossa è stata avvertita chiaramente dalla popolazione, terrorizzata. Il sisma è stato percepito in un’area amplissima, e persino nella capitale greca Atene. Scatta l’allerta tsunami. Le zone più colpite dal sisma risultano essere quelle della costa sud. Paura soprattutto a Heraklion e Lassithi. La scossa è stata avvertita in varie zone dell’isola – si legge ancora su Greek Reporter – ma al momento non vi sono notizie di feriti o danni.

FONTE: ILMESSAGGERO.IT